كيف تجهز سيارتك للنجاة من العواصف الرعدية؟

وكالات - الخليج 365السبت 2020/7/4 08:20 م بتوقيت أبوظبي
تعد العواصف الرعدية إحدى أخطر تقلبات الطقس التي قد تواجه السائقين أثناء السفر أو في الشوارع، لكن السيارات المجهزة لتفادي تلك المخاطر قد تصبح أكثر أمانا من المنزل.
ويقول سيرجي شيتنينين خبير الإنقاذ الروسي، إن السيارات إحدى أبرز وسائل النجاة من مخاطر البرق والعواصف الرعدية الصيفية، إذ ما تم استغلالها على الشكل الأمثل.
وأكد الخبير الروسي أن السيارة يمكنها أن تحمي من ضربة البرق، بشرط ركنها بعيدا عن اللوحات الإعلانية الضخمة.
وأضاف: "السيارة نفسها تعتبر عازلا حيث تشكل الإطارات عازل جيد".
ولفت شيتنينين إلى ضرورة إزالة هوائيات الراديو الكبيرة من السيارة لزيادة فرص النجاة.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخبير قوله إن الصواعق يمكن أن تتسبب بحرائق الغابات كما يمكن لضربة البرق أن تكون قاتلة لشخص يقضي وقته في الطبيعة.
وحال كان السائق بعيدا عن سيارته، نصح الخبير بضرورة البحث عن مباني مجاورة ومحاولة الإختباء بها.
وشدد على ضرورة تجنب الاحتماء بشجرة منفردة في الحقل، ولكن العثور على منطقة منخفضة أو وادي.
وأوضح: "يمكن الاحتماء هناك بحماية الرأس باليدين، وفي حال كنت تقتني بعض الأشياء التي تحتوي على الحديد فيفضل رميها بعيدا".
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