هل ستحصل مرسيدس جي كلاس على نسخة 4 سلندر؟

الخليج ٣٦٥ نت – تشير تسمية مرسيدس G350 إلى المحرك ذي 6 سلندر سعة 3.5 لتر، لكن هل ستحصل على محرك 4 سلندر مزدوج التيربو سعة 2 لتر بدلاً من ذلك؟ الجدير بالذكر أن أصغر محرك تحصل عليه السيارة عالمياً حالياً هو محرك ديزل 6 سلندر تيربو سعة 3 لتر بقوة 280 حصان وعزم 600 نيوتن.متر.
كشف تقرير صيني أن الاس يو في الفاخرة ستحصل على نسخة بمحرك 4 سلندر، وتقول التقارير أنه سيتم ضبطه لتوليد أعلى قوة ممكنة منه، وهي 295 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولم يتم ذكر ما إذا كانت ستحصل على النظام الهجين 48 فولت المستخدم في إي كلاس وCLS بأوروبا، والذي يضيف قوة قدرها 13.5 حصان، ومثل باقي تشكيلة جي كلاس، ستحصل السيارة ناقل حركة بتسع سرعات بشكل قياسي.
يبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كان إصدار G350 سيكون حصرياً للسوق الصيني مثل CLS 260 الذي كشفت عنه الشركة في مايو، والذي يستمد قوته من محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 181 حصان وعزم 280 نيوتن.متر.
في الختام، إذا تم إعطاء الضوء الأخضر للمحرك الصغير، فإن ذلك يعني عودة إلى محركات الـ 4 سلندر بعد وقف إنتاجه قبل 19 عام في W461 G230، وهو محرك بنزين سعة 2.3 لتر بقوة 123 حصان.
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