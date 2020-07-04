استئناف رحلات الطيران الدولية بالامارات وفقاً لهذه الشروط

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإمارات عن فتح باب السفر أمام المواطنين والمقيمين إلى الوجهات التي تسير الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى وفقاً للعديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك في بيانٍ رسمي مشترك بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأوضح البيان أنه سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر، مع وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر؛ إذ يُلزم المواطن والمقيم بما يلي:

التسجيل في خدمة تواجدي لتسهيل التواصل معهم أثناء السفر.

اجراء فحص “كوفيد-19” قبل السفر، اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.

إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت خلوه من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الإمارات.

لن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر، والحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر، ويغطي الوجهة المنشودة.

وأخيـراً، فقد أشار البيان إلى أن عودة المقيمين تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة المنظمة لكافة مسائل ومتطلبات العودة، والتي من أهمها: الفحص المسبق في الدول التي يتوفر بها مختبرات، ويُنصح بعدم السفر لكلٍ من: الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاماً وصاحبي الأمراض المزمنة.