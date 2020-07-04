النقل يوضح طريقة تجنب التكيف الحركي للسائقين عند القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت هيئة النقل السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الطريقة التي يجب اعتمادها من قِبَل قائدي السيارات؛ لتجنب التكيّف الحركي للجسد على الطرق المستقيمة والطويلة الذي يُسبب الخمول التدريجي وفقدان التركيز.

حيث أوضحت الهيئة أنه يجب على السائقين التوقف جانباً بين الحين والآخر؛ لتجديد الانتباه والنشاط وتجنب تكيّف الجسد الحركي على الطرق المستقيمة والطويلة؛ تفادياً للحوادث.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “لكي تتجنب تكيف جسدك الحركي على الطرق المستقيمة والطويلة واسترخائه أثناء القيادة. احرص على التوقف جانباً بين الحين والآخر وجدد انتباهك ونشاطك”.