كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات "رينو كادجار" موديل 2020 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكلاء علامة رينو الفرنسية في مصر، رينو كادجار "Facelift" موديل 2020 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تتوفر رينو كادجار الجديدة في السوق المحلي بمحرك توربيني سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، كما يتوفر بالسيارة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود.

تتميز كادجار Facelift بخطوط جانبية تجعلها أكثر جرأة ورياضية وتصميم معدل للمصابيح الأمامية والخلفية والصادم الأمامي الجديد المعزز بمصابيح ضباب مستطيلة.

كما تمتاز بمقدمة ومصد خلفي ذات تصميم مختلف، ويأتي تصميم المصابيح بشكل جذاب وتضيف الإضاءة الخلفية المزودة بتقنية الـLED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، بالإضافة إلى عجلات رياضية مصنعة من الألومنيوم Alloy Wheels بمقاسات 17 و18 و19 بوصة .

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تأتي كادجار الجديدة بتكنولوجيا جديدة تتمثل في شاشة LED متعددة الوسائط في منتصف لوحة القيادة تجمع مختلف الإعدادت الخاصة بالسيارة والتي تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، بالإضافة إلى هوائي يستقبل موجات الـGPS، وعرض أحوال المرور على الشاشة (Info-Traffic)، إلى جانب تشغيل محطات الراديو FM و DAB station.

وتقدم كادجار حلول تقنية ذكية تشمل نظام التعرف على الصوت والمزود بالميكرفون الثنائي الجديد الذي يعمل عن طريق توصيل الهاتف الذكي بالسيارة من خلال البلوتوث.

وزودت مقصورة السيارة بمقاعد توفر مزيد من الراحة للركاب مقارنة بالنسخ السابقة، ومزودة كذلك بنظام تدفئة للمقاعد الأمامية ووسادات بمساحات قابلة للتحكم.

كما زودت السيارة بتكييف هواء للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات للـUSB لشحن الهواتف؛ فضلًا عن باقة كبيرة من وسائل الأمان أبرزها EBD و ESP وABS ، وحساسات خلفية للركن.

وتقدم السيارة في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات و الكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 394,000 للفئة vision الأولى و424,000 للفئة Dynamic الثانية، بينما تقدم الفئة Signature الثالثة الأعلى تجهيزا بسعر رسمي 444,000.