أفضل 5 سيارات في اختبارات القيادة.. تتصدرها تويوتا سوبرا

أجرى خبراء موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اختبارات قيادة لمجموعة من أبرز السيارات التي طرحت منذ بداية عام 2020 الجاري.

وجمع الموقع السيارات التي حققت أعلى أداء ضمن هذه الاختبارات، ومنح كل واحدة منها درجة تقييم من 10، تدلل على مدى تفوق أدائها أثناء اختبار القيادة.

وبدأ الموقع الأمريكي القائمة، بالطراز الذي حصد أعلى درجة تقييم للأداء من اختبارات القيادة، وهو طراز تويوتا سوبرا الرياضي بنسخته الأحدث لعام 2020.

ومنح "موتور وان" الطراز درجة تقييم 7.7/10، ويعمل هذا الطراز من تويوتا بمحرك ينتج قوة 335 حصانا.

والطراز الذي جاء في الترتيب الثاني وفقا لدرجة تقييم الأداء، هو طراز هيونداي سوناتا الهجين، موديل 2020، والذي حصد درجة تقييم من موقع "موتور وان" 7.3/10، ويعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 191 حصانا، بسعة 2.5 لتر.

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وجاء بالمرتبة الثالثة، طراز بي إم دبليو 750i، الذي حصل على درجة تقييم للأداء 7.0/10، ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 523 حصانا.

ومن بعده جاء بالمرتبة الرابعة، طراز Dodge Charger Hellcat Widebody، الذي حصل على تقييم 6.9/10، على الرغم من محركه القوي الذي ينتج 707 أحصنة.

وفي المركز الخامس جاء طراز ألفا روميو Giulia Ti Sport Carbon، الذي حصل على تقييم من "موتور وان" 6.6/10، ويعمل هذا الطراز بمحرك بسعة لترين، وينتج قوة 280 حصانا.



