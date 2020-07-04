الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول المواصفات الخاصة بتظليل السيارات بالمملكة. حيث استفسر المتابع، قائـلاً: “السلام عليكم، ما هي درجات التظليل المسموحة للمركبة. الزحاج الجانبي أمامي والزجاج الحانبي خلفي والزجاج الخلفي؟”، وبدورها قامت إدارة المرور بالرد بإنفوجراف توضيحي لمواصفات تظليل السيارات جاء فيه، ما يلي: يجب أن يكون شفافاً لا يحجب الرؤية.

ألا يكون عاكساً للصورة (على هيئة مرآة) ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية.

أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضرراً بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

يُسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل السيارة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محلياً بـ(زيرو تو) (02). وفيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها، فهي كالتالي: Advertisements يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

لا يسمح نهائياً بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة في كل الحالات.

لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة (والتي لها شروطها الخاصة).

يُسمح فقط بتظليل السيارات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص. السيارات غير المسموح بتظليلها سيارات الأجرة العامة (الليموزين).

سيارات التأجير اليومي.

السيارات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية.

سيارات نقل البضائع.

الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المواصفات الخاصة بتظليل السيارات بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.