مرسيدس تكتب نهاية Smartville بعد 23 عاما

أعلنت شركة مرسيدس عن نيتها غلق مصنعها بمدينة "هامباخ" الفرنسية، والمخصص لتصنيع سيارات ماركة "سمارت" التابعة لها.

ووفقا لموقع "أوتو كار"، يأتي هذا الإحراء ضمن خطة مرسيدس لتخفيض النفقات، تشمل كافة المؤسسات والمصانع التابعة لها حول العالم.





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وقال الموقع إن مصنع مرسيدس بفرنسا، كان يعرف باسم Smartville، وافتتح للمرة الأولى عام 1997، لتصنيع سيارات تابعة لمرسيدس.

وكان من أبرز السيارات التي أنتجها هذا المصنع، موديل Smart EQ Fortwo الكهربائي، وموديل EQ Fortwo Cabriolet، ويشغل المصنع نحو 1600 عامل.

وفي عام 2018، أجرت مرسيدس تحديثات على هذا المصنع بقيمة 500 مليون يورو لتطويره حتى يصبح مجهزا لتصنيع السيارات الكهربائية التابعة لمرسيدس وماركة سمارت.

ثم باعت مرسيدس نسبة 50% من حقوقها في شركة سمارت لمجموعة صناعة السيارات الصينية "جيلي"، والتي بدورها قررت نقل الجانب الأكبر من عملية تصنيع سيارات "سمارت" لمنشآتها بالصين كجزء من الاتفاق.