نيسان صني تتصدر مبيعات السيارات السيدان في مصر خلال أول 5 أشهر من 2020

كتب: باسل الحلواني أكد أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن اقتناص السيارة نيسان صني، للمركز الأول في قائمة السيارات السيدان فئة (Car-C) الأكثر مبيعاً، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري. الجاري. Advertisements ووفقاً لـ"أميك"، فإن السيارة السيدان نيسان صني حققت إجمالي مبيعات في السوق المحلية بلغ 3610 سيارة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 31.6% من حجم السوق المصرية. حجم السوق المصرية. جدير بالذكر أن إجمالي مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 50 ألفًا و954 وحدة، مقارنة بـ 41 ألفًا و154 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 22.8%. الجاري بلغ 50 ألفًا و954 وحدة، مقارنة بـ 41 ألفًا و154 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 22.8%.

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