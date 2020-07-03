فولفو تستدعي 2.2 مليون سيارة بسبب عيب في أحزمة الأمان

كتب: باسل الحلواني

أطلقت عملاق صناعة السيارات السويدية فولفو، أكبر حملة استدعاء لها على الإطلاق، والتي تشمل 2.2 مليون سيارة حول العالم.

تشمل حملة الاستدعاء كلاً من فولفو S60 وS60L وS60CC وV60 وV60CC وXC60 وV70 وXC70 وS80 وS80L، والتي تم بناؤها بين

عام 2006 إلى عام 2019.قالت الشركة إن حملة الاستدعاء جاءت بسبب ظهور عيب في الكبل الفولاذي الذي يربط أحزمة المقاعد الأمامية بالسيارة.أكدت "فولفو"، أن الأمر ليس شديد الخطورة، مؤكدة أنه في ظل ظروف نادرة وسلوكيات المستخدم، قد يتلف الكبل ما يؤدي إلى إضعاف قدرة تقييد حزام الأمان.جدير بالذكر أنه لم يتم إبلاغ الشركة عن أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الاستدعاء، على الرغم من العدد الكبير للسيارات المتضررة حول العالم.وتعد أكثر الدول تأثراً بالاستدعاء هي السويد بـ 412,000 سيارة، و308,000 سيارة في الولايات المتحدة.