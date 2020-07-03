ولاية أمريكية تسمح بعدم وضع لوحة ترخيص أمامية بالسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – بدءً من 1 يوليو الجاري، لم يعد مواطنوا ولاية أوهايو مجبرين على تركيب لوحة ترخيص أمامية في سياراتهم، لكن اللوحة الخلفية لا تزال ضرورية بالطبع، وهذه أخبار رائعة خاصة لمن يمتلكون سيارات بشبك كبير بتصميم عصري، إلا أنها ليست أخبار جيدة للشرطة بالطبع.
قررت الولاية ذلك أثناء تحديث ميزانية النقل السنوية، في حين يتوقع رجال الشرطة أن إزالتها يجعل من الصعب عليهم التعرف على مرتكبي الجرائم والقبض عليهم، كما تعمل لوحات الترخيص الأمامية أيضاً على تسهيل تسجيل مخالفات السرعة على الطرق.
يجدر بالذكر أن ولاية أوهايو انضمت إلى 19 ولاية أمريكية أخرى في إصدار هذا القانون، وهو أقل من نصف عدد الولايات الأمريكية، وفي حين أن رسوم التسجيل الجديدة ستنخفض بمقدار 1.25 دولار فقط (4.7 ريال) مما يعني أن المستهلكين لن يستفيدو مادياً بشكل كبير من هذا التغيير.
على الجانب الآخر، تتوقع ولاية أوهايو توفير 1.4 مليون دولار سنوياً عن طريق صنع عدد أقل من اللوحات، وأشارت صحيفة دايتون ديلي نيوز إلى أن أوهايو لديها أكثر من 13 مليون تسجيل للمركبات في عام 2019، وهذا يعني عدد كبير من لوحات الترخيص.
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