هل ارتفاع الحرارة يؤثر على استهلاك الوقود؟

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد منطقتنا العربية ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر بشدة على بعض أجزاء السيارة الحيوية، لكن هل يتأثر استهلاك الوقود أيضاً بالحرارة العالية؟

أجاب خبراء السيارات أنه بالفعل يتأثر استهلاك الوقود بالحرارة العالية، وهو ما أكدته وزارة الطاقة اﻷمريكية، حيث قالت أن الطقس الحار يزيد من كفاءة استهلاك السيارات للوقود بسبب زيادة سرعة تسخين المحرك إلى الدرجة المطلوبة للعمل بكفاءة.

وأوضح الخبراء أن الهواء الساخن يسبب معامل سحب ايروديناميكي أقل من الهواء البارد، مما يساعد على خفض استهلاك الوقود.

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لكن من جهة أخرى، نجد أن سلوك السائقين في الصيف يتسبب في زيادة معدلات استهلاك الوقود، وذلك بسبب تشغيل المكيف أو فتح النوافذ أثناء القيادة، حيث يزيد معدل استهلاك الوقود بنسبة 25% عند تشغيل المكيف على سرعات متدنية، أو فتح النوافذ على السرعات الكبيرة.

وأشار الخبراء إلى أن فتح النوافذ أثناء القيادة بسرعات كبيرة يزيد من معامل سحب الهواء، الأمر الذي يجعل محرك السيارة يحتاج إلى طاقة أكبر من أجل دفع السيارة بالسرعة المطلوبة، وهو ما يزيد من استهلاك الوقود.

لذا نصح الخبراء باستخدام المكيف على السرعات المرتفعة، وفتح النوافذ على السرعات المنخفضة.