تعليق الطيران الدولي حتى اشعار آخر باستثناء هذه الرحلات

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الخطوط الجوية السعودية استمرار تعليق جميع الرحلات الجويّة الدولية حتى إشعار آخر، نافية بذلك صحة الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن عودة الطيران الدولي.

وكان ذلك خلال تفاعل الحساب الرسمي للخطوط الجوية السعودية مع مواطن، إذ صرّح: “نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر”، مضيفاً أن هناك استثناءً لرحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة والمقدمين على منصة عودة.

وكان قد أشار المهندس “صالح بن ناصر الجاسر” وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن هناك لجاناً مختصة تدرس قرار استئناف الرحلات الدولية، مؤكداً استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر.