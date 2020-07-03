نيسان تستعد لإطلاق SUV اختبارية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن صور تشويقية جديدة لـ SUV اختبارية مدمجة، والتي ستحمل اسم ماجنيت، استعداداً للكشف عنها رسمياً في 16 يوليو المقبل في المقر العالمي للشركة.
تكشف الصور التشويقية عن تفاصيل الواجهة الأمامية، والتي تتميز بمصابيح أمامية ليد مشابهة للمستخدمة في كيكس، ومصابيح نهارية على شكل حرف L، كما تقول نيسان بانها ستكون أنيقة وغنية بالتقنيات، ووفقاً لصحيفة اوتوكار الهندية، ستكون نيسان ماجنيت أصغر طرز العلامة التجارية حول العالم بطول إجمالي أقل من أربعة أمتار.
وفيما يتعلق بالقوة، فتقول التقارير أن الإصدار الانتاجي سيستمد قوته من محرك بثلاثة أسطوانات سعة 1 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 72 حصان، المستخدم في رينو تريبر، ويتصل المحرك بشكل قياسي بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، في حين يتوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي بشكل اختياري، ولمن يرغب في المزيد من القوة، يمكنه الحصول على المحرك الثاني ذي الثلاثة اسطوانات تيربو سعة 1 لتر بقوة 95 حصان والذي يتصل إما بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو CVT.
في الختام، ستتوفر ماجنيت الإنتاجية بشكل مبدئي في الهند حيث يُتوقع أن تنطلق هناك في يناير 2021، ولا نعرف إذا ستتاح في أسواق أخرى أم لا.
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