فولفو تستدعي 2.2 مليون سيارة لهذا السبب!

الخليج ٣٦٥ نت – بنت فولفو سمعتها الجيدة بالاهتمام بسلامة سياراتها، والتأكد من أن سياراتها هي الأكثر أماناً حول العالم، حيث كانت أحد أكبر ابتكارات فولفو في هذا المجال هو حزام الأمان ثلاثي النقاط في 1958، والذي كان تغييراً ثورياً حينها، حيث قدرت فولفو أن هذا النوع من أحزمة الأمان أنقذ أكثر من مليون شخص على مدى أربعة عقود.

على الرغم من ذلك، أعلنت فولفو عن أكبر عملية استدعاء لها على الإطلاق لـ 2.2 مليون سيارة حول العالم لإصلاح مشكلة في الكبل الفولاذي الذي يربط أحزمة المقاعد الأمامية بالسيارة، ووفقاً لفولفو، فإن الأمر ليس بهذه الخطورة، حيث تقول أنه في ظل ظروف نادرة وسلوكيات المستخدم، قد يتلف الكبل مما يؤدي إلى إضعاف قدرة تقييد حزام الأمان.

يجدر بالذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الاستدعاء، على الرغم من العدد الكبير للسيارات المتضررة حول العالم، في حين تشمل الطرز المستدعاة وفقاً لتقرير أوتوموتيف نيوز، كل من فولفو S60 وS60L وS60CC وV60 وV60CC وXC60 وV70 وXC70 وS80 وS80L، والتي تم بناؤها بين عام 2006 إلى عام 2019.

في الختام، أفاد التقرير أن أكثر الدول تأثراً بالاستدعاء هي السويد بـ 412,000 سيارة، و308,000 سيارة في الولايات المتحدة، وقالت فولفو أنها ستبلغ مالكي السيارات المستدعاة عن طريق البريد.

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