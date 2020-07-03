التحالف العربي يعترض ويدمر 4 مسيرات حوثية مفخخة المزيد

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن القوات تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأوضح أن 3 طائرات منها تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأشار المالكي إلى الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

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وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.

وأمس الخميس، أعلن التحالف التصدي لـ8 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض.

بعد يوم من إعلانه، الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وقال التحالف، في بيان له، إن العملية تهدف إلى تحيبد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الحوثية والتي تستخدمها في شن عمليات إرهابية.