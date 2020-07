بالصور.. 6 كتب يجب أن يقرأها عاشق للسيارات

إذا كنت ترغب في الوصول لمستوى عال من الثقافة في مجال صناعة السيارات، فعليك بقراءة مجموعة من الكتب التثقيفية التي تمثل خلاصة خبرات عدد من كبار خبراء تلك الصناعة، وقدم موقع مجلة "كار أند درايفر" الرائدة بأخبار السيارات، مجموعة مميزة من تلك الكتب التي يجب على كل متحمس لهذه الصناعة قراءتها.

وقال موقع "كار أند درايفر"، إن هذه الكتب من تأليف عدد من أبرز الصحفيين في مجال السيارات، ومسؤولين سابقين عن شركات كبرى، ورواد بهذا المجال، قدموا خبراتهم جميعا في هذه الكتب المميزة.

وبدأ الموقع قائمته بكتاب بعنوان Porsche: Excellence Was Expected، عبارة عن سلسلة من عدة أجزاء عن تاريخ شركة بورش الألمانية المصنعة للسيارات، من تأليف المؤرخ في عالم السيارات Karl Ludvigsen.

والكتاب الثاني بالقائمة هو Engines of Change: A History of the American Dream in Fifteen Cars، عن تاريخ تطور صناعة السيارات الأمريكية من تأليف الصحفي الحاصل على جائزة "بولتزر"، "بول إنجراسيا".

والكتاب الثالث بقائمة "كار أند درايفر"، هو Car: A Drama of the American Workplace، من تأليف الصحفية "ماري والتون"، يتحدث عما وراء كواليس صناعة واحدة من أبرز السيارات الأمريكية في التاريخ وهي طراز فورد Taurus خلال فترة الستعينيات.

والكتاب الرابع بالقائمة، هو كتاب Car Guys vs. Bean Counters: The Battle for the Soul of American Business، من تأليف "بوب لوتز"، المسئول السابق في العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى مثل بي إم دبليو وكرايسلر وفورد و جنرال موتورز.

أما الكتاب الخامس فهو Cannonball من تأليف المحرر والكاتب "برو ياتيس"، وهو يتحدث عن تاريخ سباقات السيارات الأمريكية.

والكتاب السادس ضمن القائمة، هو كتاب بعنوان Iacocca: An Autobiography، ويتحدث عن السيرة الذاتية لأحد أكبر المؤثرين في صناعة السيارات الأمريكية، Lee Iacocca.