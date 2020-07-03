مقارنة شرسة بالصور.. أودي Q5 في مواجهة بي إم دبليو X3 2020

منذ بداية العام الحالي، طرحت مجموعة جديدة من السيارات التابعة لفئة Compact Luxury SUV، التي تتمتع بسمات الفخامة والرحابة، ومن أبرز هذه الموديلات، طراز بي إم دبليو X3 وطراز أودي Q5.

وقام موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات، بوضع الطرازين في مقارنة، تكشف عن الأفضل فيما بينهما من مختلف الجوانب.

وبدأ الموقع بمقارنة أسعار الموديلات، حيث ذكر أن الأفضلية تأتي لصالح طراز بي إم دبليو الذي يتمتع بقدرات مميزة ضمن فئته وبسعر 41,950 ألف دولار، أقل من طراز Q5 الذي يتوفر سعر 43,300 ألف دولار.

بعد ذلك تحدث الموقع عن الراحة التي توفرها مقاعد السيارتان من الداخل، حيث ذكر أن كلاهما يتمتعان بمساحة تكفي لـ 5 ركاب، غير أن طراز أودي Q5 يمتلك الأفضلية في هذه الخانة، لما تتمتع به مقاعد من كماليات وأساليب ترفيه أكثر من طراز X3، مثل تقنيات تدفئة المقاعد وخامات الجلود الفخمة المصنعة منها.

وقارن أيضا موقع "كار نيوز"، بين مساحة التخزين المتوفرة بكل من الطرازين، في الحقيبة الخلفية، حيث ذكر أن طراز X3 يحصل على الأفضلية هنا، لتمتعه بمساحة تخزين في حقيبته تصل لـ 53.1 قدم مربع، بخلاف طراز أودي Q5 الذي تأتي حقيبته الخلفية بمساحة 25.1 قدم مربع.

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كما قارن الموقع بين التقنيات الماضفة لكابينة القيادة في كلا الطرازين، وذكر أن طراز أودي يحصل على الأفضلية في هذه الفئة من المقارنة، موضحا أن الطراز يتمتع بشاشة معلومات بقياس 7 بوصات، وأنظمة تقنية مساعدة للسائق مثل البلوثوت، وراديو HD، وأنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، ونظام سماعات صوتي من 10 مكبرات.

في حين تفتقر سيارة X3 لنظام أندرويد أوتو وفتحات الـ USB في نظامها المعلوماتي أقل من الفتحات التي تتوفر بطراز Q5.

وشملت المقارنة أيضا، معدل استهلاك الوقود لدى الطرازين، وكانت الأفضلية في هذه الفئة لطراز بي إم دبليو X3، الذي ذكر موقع "كار نيوز"، أنه يستهلك جالون واحد لكل 25 ميل يقطعه داخل المدن و جالون لكل 29 ميل على الطريق السريع، في حين يستهلك طراز Q5 جالون لكل 22 ميل داخل المدن وجالون لكل 28 ميل على الطرق السريعة.

واختتم موقع كار نيوز المقارنة، بالحديث عن قدرات المحرك، حيث ذكر أن الأفضلية هنا أيضا من نصيب طراز بي إم دبليو X3، الذي تتوفر أعلى فئة منه بمحرك توربنيي ينتج قوة تصل لـ 503 حصان، ذو 6 اسطوانات، في حين أن أقوى فئة من طراز أودي Q5، تتوفر بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 349 حصان.



