ننشر مواصفات وأسعار أبرز 5 طرازات رباعية الدفع تم طرحها خلال النصف الأول من 2020

كتب: باسل الحلواني

شهد النصف الأول من عام 2020 إطلاق العديد من سيارات الدفع الرباعي حول العالم، ما أشعل المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة، غير أن 5 طرازات

استطاعت أن تتصدر قائمة أهم السيارات رباعية الدفع التي تم طرحها خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك وفقاً لدراسة أعدها أحد أهم المواقع الأمريكية المتخصصة في السيارات.

وتستعرض "سيارات الوفد"، بالصور السيارات الخمس، وتقدم أبرز المواصفات الفنية المتعلقة بمحركاتها، بالإضافة إلى أسعارها في السوق الأمريكية.

جيب رانجلر

لاند روفر ديفندر

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تويوتا لاندكروزر

فورد ranger raptor

مرسيدس جي كلاس