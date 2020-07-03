دودج تشارجر SRT هيلكات ريدآي 2021 تنطلق رسمياً بقوة 797 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الامريكية، دودج عن تشارجر SRT هيلكات ريدآي 2021 رسمياً، والتي ستستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر المستخدم في تشالنجر ريدآي، بقوة 797 حصان و958 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تصف فورد سيارتها الجديدة بأنها أقوى وأسرع سيارة سيدان يتم إنتاجها حول العالم، حيث تقطع مسافة الربع ميل في 10.6 ثانية بسرعة نهائية قدرها 207 حصان وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 326 كم/س.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشارجر SRT هيلكات ريدآي 2021 ستتاح فقط بهيكل عريض، وجنوط كربونية سوداء خفيفة الوزن 305/35 وغطاء محرك مصمم حديثاً مع مآخذ هواء وظيفية، كما استعارت دودج بعض القطع من ديمون، خاصة ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثمان سرعات، والشاحن الفائق، ونظام حقن الوقود الجديد وغيرها الكثير.

وأضافت الشركة أيضاً مبرد SRT Power، الذي يستخدم نظام التكييف في المقصورة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى ميزة Race Cooldown، والتي تسمح للمحرك بالعمل في درجة حرارة التشغيل المثلى من خلال الحفاظ على تشغيل مروحة تبريد المحرك ومضخة سائل التبريد، ويمكن للسائق متابعة درجة حرارة سائل التبريد من خلال النظام الترفيهي.

وفي الداخل، حصلت السيارة على مقاعد جلد لاجونا، والتي يمكن أن تحصل عليها بشكل اختياري مع الكانتارا، مع خياطة فضية، وتزين المقصورة لمسات كرومية سوداء فاتحة، وعداد سرعة أحمر، والكثير من شعارات SRT هيلكات ريدآي، في حين تحصل السيارة بشكل قياسي على نظام تعليق متكيف، ومساعد التشغيل والتحكم في الإطلاق.

في الختام، ستصبح دودج SRT هيلكات ريدآي 2021 متاحة للطلب في الولايات المتحدة هذا الخريف، ومن المقرر أن تصل إلى الوكلاء هناك في أوائل عام 2021.

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