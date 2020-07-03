تعرف على الضوابط الجديدة لسيارات الأجرة والنقل المشترك للحد من كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وزارة الداخلية عن الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة لسيارات الأجرة والنقل المشترك بعد عودة الحياة مرة أخرى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قدر المستطاع. فيما يخص سيارات الأجرة: يفضل عدم جلوس الركاب في المقعد الأمامي.

توفير الأوراق الصحية ومعقمات اليدين في مقصورة الركاب.

الحث على تطهير أجزاء الاستخدام المشترك في السيارة (مقصورة الركوب ومقابض الأبواب) بشكل مستمر.

تنظيف السيارة وتطهيرها في حالة نقل الركاب إلى المستشفيات أو في حال تسبّب الراكب في انتشار أي رذاذ داخل السيارة، مثل: العطس أو السعال أو التقيؤ.

تلتزم تطبيقات سيارات الأجرة مثل أوبـر وكريم بتوضيح عدد الركاب المسموح به لكل رحلة. بينما تأتي هذه التعليمات للسائقين والركاب يجب على السائقين والركاب ارتداء كمامات الوجه والقفازات.

تجنب لمس الفم والأنف والعينين أثناء ارتدائهم للقفازات.

حث السائقين على فتح نوافذ السيارة بعد مغادرة الركاب.

النظر في مطالبة الركاب بحمل أمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنفسهم.

عزل السائقين الذين تظهر عليهم أعراض “العطس والسعال”، أو الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية ومنعهم من العمل.

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