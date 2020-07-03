كورونا يضرب مبيعات فورد على أرضها.. 33.3% تراجعا في 3 أشهر

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، الخميس، تراجع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 33.3% سنويا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت الشركة أن مبيعات التجزئة لديها تراجعت بنسبة 14.3% فقط، حيث بلغت مبيعات فورد في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني 433 ألف و869 سيارة مقابل 650 ألف و336 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة من سيارات الركوب بنسبة 59.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 44650 سيارة، مقابل 110195 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت مبيعاتها من الشاحنات بنسبة 26.6% إلى 237891 سيارة.

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وتراجعت مبيعاتها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في SUV) بنسبة 29.9% إلى 151328 سيارة.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة اليوم تراجع مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الجاري في السوق الأمريكية بنسبة 34% سنويا إلى 492489 سيارة.

وتراجعت مبيعات شركة نيسان جروب اليابانية في الولايات المتحدة بنسبة 49.5% إلى 177328 سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأعلنت فولكسفاجن أوف أمريكا تراجع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 29% سنويا، إلى 69933 سيارة، مقابل 89736 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.