أبرز السيارات المجهزة لـ7 ركاب في 2020.. لينكولن الأفضل

طرحت خلال عام 2020 مجموعة مميزة من السيارات الـSUV الضخمة، المجهزة من الداخل لعدد كبير من الركاب يصل لـ7 ركاب على الأكثر.

وقام موقع "كار نيوز" بجمع أبرز 5 سيارات مجهزة لـ 7 ركاب من التي طرحت خلال عام 2020 الجاري، وقام بتريب الأفضل بينهم وفقا لتقييم كلي منحه الموقع لكل سيارة على مجمل إمكانياتها إلى جانب ميزة العدد الكبير الذي تسمح به للركاب داخلها.

وبدأ الموقع بالسيارة التي جاءت في المركز الأول وهي طراز لينكولن Navigator موديل عام 2020، والذي حصل على تقييم 8.8/10 من موقع "كار نيوز"، ويتوفر بسعر 76,185 ألف دولار لنسخته المجهزة لـ 7 ركاب.

وفي المركز الثاني، جاء طراز مرسيدس بنز GLE موديل 2020، والذي حصل على تقييم 8.7/10، ويتوفر بسعر 56,700 ألف دولار لنسخته المجهزة لـ 7 ركاب من الداخل.

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وفي المركز الثالث جاء طراز تسلا موديل X، موديل 2020 بنخسته الـ SUV، التي حصلت على تقييم 8.3/10 من موقع "كار نيوز"، وتتوفر بسعر 84,990 ألف دولار لنسخته المجهزة لـ 7 ركاب.

وفي المركز الرابع جاء طراز أكيورا MDX، موديل 2020، والذي حصل على تقييم 8.2/10، ويتوفر للبيع بالأسواق بسعر 44,500 ألف دولار، لنسخته المجهزة لـ 7 ركاب.

وفي المركز الخامس، جاء طراز آخر من ماركة لينكولن، هو طراز Aviator بنسخته لعام 2020، والي حصل على تقييم نم موقع كار نيوز 8.0/10، ويتوفر للبيع بسعر 51,100 ألف دولار لنسخته المجهزة لـ 7 ركاب.



