دودج تكشف عن تشالنجر SRT سوبر ستوك 2020 رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دودج رسمياً عن تشالنجر SRT سوبر ستوك الأحدث في عائلة تشالنجر الكبيرة بشكل متزايد، وهي سيارة في جوهرها هي هيلكات ريدآي مع تعزيز للقوة لتصبح 807 حصان مقارنة بـ 797 حصان.

في البداية، حصلت السيارة على جنوط 18 بوصة خفيفة الوزن، ومكابح بريمبو بأربعة أقراص ونفس مجموعة أوضاع القيادة التي ستجدها في منافسيها الآخرين، وتقول دودج أنها يمكنها قطع مسافة الربع ميل في 10.5 ثانية بسرعة نهائية قدرها 210 كم/س، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.3 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 270 كم/س.

في حين تختلف السيارة عن إصدار ديمون القوي في عدم وجود المكابح المتحولة، إلى جانب انخفاض القوة المقدرة بـ 840 حصان في ديمون، وفي حين أن ديمون سيارة نادرة إلا أن سوبر ستوك ستكون أكثر شيوعاً، حيث قالت فورد أنها لن تكون “محدودة الإنتاج”، في حين أن السعر لا يزال غامضاً.

في الختام، في حين أن تشالنجر SRT هيلكات ريداي وايدبودي يبدأ سعرها من 78,295 دولار (293,600 ريال) فإن سعر تشالنجر SRT سوبر ستوك قد يصل سعرها إلى 80,000 دولار (300,000 ريال) أو ربما 85,000 دولار (318,750 ريال) عندما تنطلق إلى الأسواق في خريف 2020.

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