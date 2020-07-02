دودج تكشف عن دورانجو SRT هيلكات 2021 كأقوى SUV في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دودج عن دورانجو SRT هيلكات 2021 رسمياً والتي تعد أقوى SUV في العالم، حيث ستحصل على قوة 710 حصان و875 نيوتن.متر من عزم الدوران، وستصل إلى الوكلاء في الولايات المتحدة في وقت مبكر من العام المقبل.

ومن ناحية الأداء، فإن السيارة ذات التصميم الشرس يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 290 كم/س، وتقطع مسافة الربع ميل في 11.5 ثانية فقط، مع قدرة سحب تبلغ 3,915 كجم، ومثل طرز SRT هيلكات الأخرى، حصلت دورانجو الجديدة على ترقيات ميكانيكية عديدة لتعزيز الأداء.

وللحفاظ على هذه القوة الكبيرة تحت السيطرة، حصلت السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات المستخدم في تراكهوك، كما تم تعديل نظام التعليق لتوفير راحة أكبر وتحكم أفضل، في حين توفر مكابح بريمبو قدراً أكبر من التحكم.

وفيما يتعلق بالتصميم، فقد حصلت السيارة على مظهر فخم جديد، مع واجهة أمامية مستوحاة من السيدان ذات الأربعة أبواب من الشركة، كما حصلت على مصابيح أمامية جديدة، ومصابيح ليد خلفية، في حين لا تحتوي على مصابيح ضباب، وذلك لاستخدام منافذ الهواء في المصد الأمامي لتبريد المحرك بشكل مثالي.

وبالدخول إلى المقصورة، فقد حصلت السيارة على تصميم داخلي معاد تصميمه، مع شاشة لمسية مقاس 10.1 بوصة مدعومة بنظام ترفيهي Uconnect 5 الأحدث من فيات كرايسلر، وزخارف حمراء على مقاعد جلد نابا ذات التهوية القياسية، مع لمسات من جلد الغزال وشعار هيلكات المطرز، في حين تتوفر جلود لاجونا مع شعار منقوش بشكل اختياري.

وفي الختام، ستبدأ عمليات تسليم السيارة في الولايات المتحدة في الخريف القادم، في حين لم تكشف الشركة عن الأسعار بعد، إلا أنها قد تحصل على سعر يقترب من 83,000 دولار (311,250 ريال).

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