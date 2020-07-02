أوتو جميل تشعل المنافسة بتخفيضات على فورد كوجا بجميع فئاتها

أعلنت شركة أوتو جميل الوكيل الوحيد لسيارات فورد فى مصرإطلاقها أقوى الحملات الصيفية، حيث تقدم الشركة عروضًا خاصة وتخفيضات على موديل فورد كوجا بجميع فئاتها؛ لتبدأ أول فئة بسعر 414,900 جم بدللًا من 457,500 جم، اعتبارًا من 1 يوليو 2020.



وقالت الشركة عبر بيان لها إنه يمكن لكل العملاء الاستفادة من هذا العرض الذي سيستمر لفترة محدودة بالتوجه لفروع أوتو جميل فى القاهرة والجيزة والاسكندرية، أومن خلال شبكة موزعيها المعتمدين فى كافة أنحاء الجمهورية، كما يمكنهم الاتصال بالرقم المختصر (19590) للتعرف على تفاصيل أكثر عن العرض والتعرف على برامج التمويل المتنوعة والتى تهدف إلى تلبية إحتياجات كل شرائح العملاء والتى تتميز بالمرونة مع خدمة جـاده تتسم بالمصداقيـة والشفافية.



تتميز فورد كوجا، بأداء رياضي ديناميكي باعتمادها على خاصية الدفع الرباعي الذكي من فئة AWD الذي يحقق سلاسة القيادة في الظروف الجوية الصعبة والطرق الوعرة فهى يتجمع بين قوة الأداء والثبات على الطريق إذ تنطلق كوجا على الطريق بالاعتماد على عجلاتها الأربع مقارنة بالسيارات الأخرى في نفس الفئة التي تعتمد فقط على دفعها الأمامي أو الخلفي.



تعتمد فورد كوجا على محرك فورد EcoBoostTM، وهو أحدث ما توصلت له فورد فى

صناعة محركات السيارات، وهو حاصل على العديد من الجوائز العالمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لتوازنها الرائع بين الاقتصاد في استهلاك الوقود باستخدام بنزين 92 والقوة والعزم الفائقين، بسعة لترية 1500 سي سي وقوة حصانية تصل إلى 182 حصان.



نجحت فورد كوجا في الحصول على شهادة الخمس نجوم- أعلى تقدير في درجات السلامة، و ذلك بعد اجتيازها كل اختبارات منظمة EuroNCAP للسلامة المرورية الأوروبية والتي تضمنت اختبارات حول مدى تمتع السيارة بإمكانيات توفر الحماية للكبار والأطفال والمشاة فضلاً عن امتلاكها لعناصر الأمان لقائد السيارة، فهى تشمل العديد من المميزات والتجهيزات الداخلية، مثل:نظام ضبط الثبات الالكتروني ESP))، إلى جانب نظام مانع الانغلاق (ABS)، ونظام منع انزلاق السيارة على المرتفعات (HLA) ، علاوة على نظام (TCS) وهو نظام التحكم فى الجر ونظام سبع وسائد هوائية موزعة بشكل مثالي.

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تتميز فورد كوجا بتصميم خارجى أنيق وشكل إنسيابى جذاب وبمقصورة داخلية رحبة بشكل عصرى ومتطور للغاية بمقاعد جلد تضفى إحساس بالراحة، كما تتمتع فورد كوجا

بتزويدها بأحدث المواصفات والتجهيزات التكنولوجية. فتشمل تكنولوجيا SYNC Touch وهو نظام التشغيل عن طريق الاوامر الصوتية يمكن من خلاله التحكم بالهواتف الذكية من إمكانية إرسال الرسائل النصية والاتصال بالمكالمات الهاتفية وتشغيل الوسائط المتعددة وغيرها من الأوامر.



وتأتى فورد كوجا مزودة بخاصية ركن السيارة ذاتيا –( Active park Assist) للمساعدة في ركن السيارة سواء بشكل عمودى أو موازى للرصيف، والخروج بها من أكثر أماكن الانتظار ضيقاً. كما تشمل أيضا على خاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح (Keyless start engine) وغلق وفتح السيارة بدون مفتاح (Keyless entry) كما انها مزودة ايضا بحساسات ركن خلفية (Parking sensors) وكاميرا خلفية (rear view camera) ومثبت ومحدد سرعة (Speed limiter& cruise control).



ليس هذا فحسب، بل جاءت فورد بتكنولوجيا المصابيح الأمامية الذكية Adaptive LED Headlamps والتي تعمل بنظام LED كبديل عن مصابيح التقليدية. علاوة على مصابيح زنون (Xenon) هى مصابيح متقدمة تتأقلم مع ظروف الطرق المختلفة لتوفر رؤية أوضح لقائد السيارة، وأيضا تتميز بإمكانية التحكم في مستوى الإضاءة أوتوماتيكياً وفقاً لسرعة السيارة. بالاضافة الى خاصية الباب الخلفي الذكى، والذي يمكن من خلاله فتح الباب الخلفي للسيارة من خلال الركل بالقدم دون الحاجة لاستخدام الأيدي، مع تزويده بعناصر الأمان لضمان عدم انفتاحه بشكل عرضي أثناء القيادة.



وتتمتع السيارة كوجا بسقف متحرك ذو رؤية بانورامية يتيح رؤية صافية و بدون عوائق، فضلاً على أنه مصنوع من زجاج عاكس لأشعة الشمس مما يحافظ علي درجة حرارة مقصورة السيارة منخفضة ويمنع وصول أشعة الشمس الضارة.