مرسيدس تُنهي خدمة الرخصة الاشتراكية بعد ضعف الإقبال عليها

الخليج ٣٦٥ نت – كانت خدمة الرخصة الاشتراكية واعدة للغاية في صناعة السيارات، لأنها منحت المستخدمين إمكانية الوصول إلى سيارات متعددة مقابل رسوم شهرية ثابتة، إلا أنها لم تلقى رواجاً كبيراًَ حيث تم الكشف عن عدد منهم ليتم إلغاؤهم بعد ذلك مثل Book by Cadillac، واليوم، ألغت مرسيدس بنز هذه الخدمة رسمياً، والتي تم إطلاقها كبرنامج تجريبي قبل أكثر من عامين بقليل.

يذكر أن هذه الخدمة كانت معروضة على سكان فيلادلفيا وناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة متنوعة من السيارات مقابل ما يزيد قليلاً عن 1000 دولار (3,750 ريال) شهرياً، وبعد الكشف عنها بأشهر، قامت مرسيدس بتعديل وتوسيع الخدمة بإضافة سيارات AMG وتوفيرها في أتلانتا، ومع ذلك، ذهبت هذه الجهود هباءً لأن الخدمة لم تلقى رواجاً كبيراً.

وفي حين أن مرسيدس كانت تأمل في أن تحصل الخدمة على شعبية كبيرة لدى عملائها الجدد، إلا أنه لم يشترك بها سوى بضع مئات من الأشخاص، ونظراً لهذا الطلب الضعيف، فلا عجب أن تنتهي الخدمة رسمياً هذا الصيف.

Advertisements

في الختام، على الرغم من هذه النتيجة المخيبة للآمال، فقد قالت مرسيدس أن الخدمة علمتهم بعض الأشياء المهمة جداً حول المبيعات عبر الإنترنت، وقد ساعدت الخدمة أيضاً على جذب عملاء جدد وشباب إلى العلامة التجارية، حيث يبلغ متوسط عمر عملاء مرسيدس 55 عاماً، إلا أن خدمة الرخصة الاشتراكية جذبت عملاء بمتوسط عمر أصغر من ذلك بعشر سنوات تقريباً.