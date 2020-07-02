فولكس فاجن تلغي خطة إنشاء مصنع جديد في تركيا بسبب انخفاض المبيعات

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك قد وضعت المسمار الأخير في نعش خطة فولكس فاجن لبناء مصنع جديد في تركيا، حيث تم إلقاء المشروع الذي تم تعليقه من العام الماضي بعد الانتقادات الدولية بشأن العمليات العسكرية التركية في سوريا، والآن، بسبب انخفاض مبيعات السيارات حول العالم، فقد قررت مجموعة فولكس فاجن عدم بناء المصنع الجديد.

ويذكر أن فولكس فاجن كانت قد قالت في بيان إنها بدأت التخطيط للمصنع عندما كانت الظروف الاقتصادية العامة خاصة في أوروبا الشرقية ووسط أوروبا إيجابية، مضيفة أن الأمور ليست كذلك الآن، في حين أكد مسؤول تركي لم يذكر اسمه لرويترز إن شركة السيارات يمكنها إعادة تقييم الأمر بمجرد احتواء الوباء.

اختارت مجموعة فولكس فاجن مدينة مانيسا على الساحل الغربي لتركيا لإنشاء المصنع، وكانت الخطة هي إنشاءه لصناعة الجيل التالي من فولكس فاجن باسات وسكودا سوبرب بدءً من عام 2022، حيث أرادت الشركة استثمار حوالي مليار يورو (4.2 مليار ريال) في المصنع، وكان سيعمل به 4000 موظف لبناء 300 ألف سيارة سنوياً.

في الختام، وفقاً للمصادر، فسيتم بناء باسات وسوبرب في مصنع فولكس فاجن بسلوفاكيا، وحالياً يتم تصنيع باسات للأسواق الأوروبية في إمدن بألمانيا، لكن سيتم تحويل هذا المصنع لبناء السيارات الكهربائية من عائلة ID، أما بالنسبة لسوبرب، فيتم بناؤها حالياً في مصنع سكودا بالتشيك.

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