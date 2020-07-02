لكزس اليابانية وأودي الألمانية وجها لوجه.. مقارنة شيقة

قدم موقع "كار نيوز" مقارنة شيقة تضع الفئات التي طرحتها كل من شركة لكزس اليابانية أودي الألمانية خلال عام 2020 الجاري وجها لوجه.

وحسبما ذكر الموقع الامريكي فإن المقارنة، شملت تقييم للفئات من كلا الجانبين، مثل فئات الـ SUV و السيدان وغيرها من مختلف الفئات المتنوعة.

وبدأ الموقع بالمقارنة بين الطرازات التي طرحتها كل من أودي ولكزس، ضمن فئة السيارات الفخمة صغيرة الحجم، وضمن هذه الفئة سبق لأودي أن طرحت موديلات هي A4 و A5 و A3 ، في حين سبق وأن طرحت لكزس ضمن هذه الفئة 2 من الموديلات فقط هم IS و RC.

وقال الموقع إنه وفقا لتقييمات كل من هذه الموديلات التابعة للماركتين، فإن الأفضلية تأتي لصالح شركة أودي، التي تمتلك موديلات ضمن هذه الفئة سبق وأن حصلت على تقييمات من خبراء السيارات بموقع "كار نيوز" تصل لـ 8.6/10، في حين يصل الحد الأقصى لتقييم سيارات لكزس ضمن هذه الفئة لـ 7.5/10.

وبعد ذلك تحدث الموقع في المقارنة، عن السيارات الفخمة كبيرة الحجم، وسبق لأودي أن طرحت ضمن هذه الفئة طراز A7 السيدان، والذي يتمتع بتقييم مرتفع يصل لـ 8.7/10، على عكس لكزس التي لم يسبق لها طرح طراز ضمن فئات السيارات الخمة كبيرة الحجم من قبل.

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بعد ذلك ذكر الموقع، مقارنة السيارات من الماركتين ضمن فئة الموديلات الرياضية، وتحظى شركة لكزس اليابانية بالغلبة في هذه المقارنة بفضل طرازها الرياضي المميز LC الذي حصل على تقييم من كار نيوز يصل لـ 8.8/10، على عكس أودي، التي تمتلك ضمن هذه الفئة طراز TT كوبيه الحاصل على تقييم 8.3/10.

ومن بعدها ذكر الموقع ضمن مقارنته، فئة السيارات SUV صغيرة الحجم، وقال أن الأفضلية في هذه الفئة أيضا من نصيب لكزس، لامتلاكها لمجموعة مميزة من السيارات ضمن هذه الفئة أبرزها RX 350، الذي يتمتع بتقييم مرتفع من "كار نيوز" يصل لـ 8.3/10.

على عكس أودي التي تمتلك ضمن هذه الفئة طراز Q7 الأبرز بين موديلاتها، والذي حصل على تقييم 7.9/10.

واختتم الموقع المقارنة، بفئة السيارات الـ SUV كبيرة الحجم بين الماركتين، وكان للأفضلية بها لماركة لكزس، حيث ذكر أن الشركة اليابانية تمتلك ضمن هذه الفئة طراز LX المميز، والذي حصل على تقييم 6.0/10، على عكس أودي التي تفتقر لتقديم طراز ضمن فئة SUV كبيرة الحجم حتى الآن.



