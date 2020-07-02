رسميا.. تحديد 7 أغسطس المقبل لاستئناف مسابقة الدوري المصري المزيد

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس/آب المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020.

وتوقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وكان الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز ولديه 49 نقطة من 17 مباراة.

وحصلت أندية الدوري المصري على الضوء الأخضر من الحكومة الشهر الماضي لاستئناف التدريبات مع خضوع لاعبيها لفحوص فيروس كورونا، وبدأت بعض الأندية التدريبات بالفعل.

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تفاصيل الاستئناف

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد المصري أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، مضيفا: "سيتم إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس/آب وحتى نهاية الشهر نفسه".

وواصل: "سيتم الكشف عن جدول المرحلة الأولى فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام".

وأردف: "المرحلة الثانية للجدول ستتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول وحتى نهاية المسابقة، سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفدرالية".

تراجع الزمالك

وكان الزمالك الذي يعد أبرز المعترضين على استئناف الموسم الحالي من الدوري المصري، تراجع عن موقفه المتشدد، ووافق على استكمال المسابقة.

وبحسب تصريحات إذاعية لفايز عريبي رئيس نادب طنطا، فإن مرتضى منصور رئيس الزمالك أبلغ اليوم الخميس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بعد ممانعته لاستكمال الموسم.