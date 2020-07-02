سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 2 يوليو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس، في السوق غير الرسمية "السوداء" بالمقارنة بمستويات أمس ليبلغ 138 جنيها، بينما بقي السعر ثابتا على شاشات بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتخطى معدل التضخم في السودان 110% من الناتج الإجمالي المحلي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5% في 2019، بحسب بيان وزارة المالية السودانية.

أضافت المالية السودانية أن مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 190%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.

ويمر اقتصاد السودان بأزمة طاحنة، في ظل الارتفاع الكبير للتضخم وتراجع العملة بينما تعمد الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار الخبز والوقود والكهرباء.

وأقرت الحكومة خطة لفتح تجارة الذهب المجزية أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح لهم بمناولة جميع الصادرات وتولي النشاط بدلا من الدولة.

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سعر اليورو والإسترليني في السودان

ووفق وسائل إعلام محلية،سجل سعر اليورو في السوق الموازية 151 جنيها، بينما استقر سعره في البنوك عند 61.71 جنيه للشراء، و62.02 للبيع.

وسعر الإسترليني سجل في السوق الموازية 171 جنيها، بينما بلغ السعر في بنك السودان المركزي 67.83 جنيه للشراء، و68.17 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية اليوم 36.90 جنيه، فيما سجل السعر في البنوك 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 37.70 جنيها في السوق الموازية (السوداء)، وعلى شاشات البنوك 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي سجل 440 جنيها في السوق الموازية، بينما جاء السعر الرسمي عند 177.59 جنيه للشراء، و178.47 للبيع.