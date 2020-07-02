بنتلي بنتايجا الجديدة.. سيارة فارهة للأراضي الوعرة

كشفت شركة بنتلي النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها بنتايجا Bentayga، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة الفارهة.



ولم تفصح الشركة البريطانية عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد، الذي يتميز بتصميم جذاب، ومقصورة داخلية محدثة، والمزيد من الرحابة المخصصة للمقاعد الخلفية.

وتطل السيارة الجديدة بشبكة مبرد أكبر، وتصميم جديد للمؤخرة مع مصابيح خلفية جذابة.

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كما تزخر المقصورة الداخلية بمقاعد جديدة سمحت بخلق المزيد من الرحابة للمقاعد الخلفية، مع تصميم جديد للقمرة مع شاشات حديثة، والعديد من وظائف الاتصال بفضل بطاقة SIM المدمجة، وخيارات أوسع فيما يخص الألوان.

وعلى صعيد لدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين V8 سعة 4 لتر وبقوة 404 كيلووات/550 حصان، مع 770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة Bentayga الجديدة من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 4.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 290 كم/س.

أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 11.6 لتر/100 كم، وهو ما ينتج عنه 265 جم/كم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.