بالصور.. أفضل سيارات 2020 المزودة بتقنيات الأمن والسلامة

شهد عام 2020 منذ بدايته طرح مجموعة مميزة من السيارات التي تحتوي على أنظمة متطورة للأمن والسلامة، حصلت على أعلى التقييمات.

وقام موقع "كار نيوز" بجمع أبرز السيارات التي تتمتع بأفضل أنظمة الأمن والسلامة من الموديلات التي طرحت منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن هذه القائمة تتحدث عن المميزات الخاصة من إجراءات الأمن والسلامة، مع العلم بأن هناك إجراءات أصبحت إلزامية ويجب طرحها في كل سيارة جديدة، مثل الوسائد الهوائية وكاميرات المراقبة لمحيط السيارة وأنظمة السيطرة على توازن السيارة، وهذه تعتبر ميزات أمن وسلامة معممة على كافة السيارات.

كما منح الموقع تقييما خاصا لكل سيارة، وفقا لمعدل كفاءة ما تتمتع به من ميزات خاصة – غير معممة – من إجراءات الأمن والسلامة.

وبدأ الموقع قائمته بطراز نيسان "ألتيما" موديل 2020، والذي حصل على تقييم 7.8/10 من موقع كار نيوز، ويتوفر في الأسواق بتكلفة تبدأ من 24,100 ألف دولار.

ومن أنظمة الأمن والسلامة المتطورة به، نظام الفرامل التلقائي عند الطوارئ، وكاميرا مراقبة لمحيطة السيارة من الخارج، ونظام مراقبة للمنطقة العمياء التي يعجز عن رصدها السائق من خلف وأمام السيارة، ونظام تلقائي لتشغيل الكشافات القوية بعيدة المدى، ونظام تذكير بالركاب في المقاعد الخلفية.

كما شملت القائمه طراز تويوتا "أفالون" بنسخته الهجينة لعام 2020، والتي حصلت على تقييم 8.3/10 من كار نيوز، وتتوفر للبيع بالأسواق بسعر 37.000 ألف دولار.

وتتوفر السيارة بنظام الأمن والحماية المتطور من تويوتا، Toyota Safety Sense الذي يشمل على العديد من القدرات التقنية التي توفر الأمن للسائق والركاب، من ضمنها نظام مساعد للسائق، ونظام للحفاظ على المسار، وفرامل تلقائية للطوارئ، ونظام تكيفي لمعدل التسارع وكاميرا لرصد محيط السيارة من الخارج، وفرامل خلفية تستخدم عند اشارات المرور بشكل تلقائي.

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ومن هيونداي الكورية الجنوبية، جاء ضمن القائمة، طراز "سوناتا" بنسخته الجديدة لعام 2020، والذي حصل على تقييم 8.1/10 من موقع "كار نيوز" ويتوفر للبيع بالأسواق بسعر 23,600 ألف دولار.

ويتمتع هذا الطراز بانظمة أمن وسلامة متعددة، مثل نظام مراقبة السائق لتنبيهه في حالات الغفل، والفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام قيادة مخصص للمراهقين، يشمل ضبط السيارة على سرعة محددة لا يمكن تجاوزها.

ومن هيونداي أيضا، جاء ضمن القائمة، نسخة 2020 من طراز "باليساد"، الذي حصل على تقييم 8.4/10 من موقع "كار نيوز" ويتوفر للبيع بسعر 31,975 ألف دولار.

ويتمتع هذا الطراز بأنظمة أمن وسلامة متطورة، من ضمنها، نظام مساعد للسائق، يشمل فرامل تلقائية في حالات الطوارئ ونظام حفاظ على مسار القيادة، ونظام مراقب للسائق للتنبيه في حالات النوم والغفلة، بالإضافة لنظام مخصص لمنع ركاب المقاعد الخلفية من فتح الأبواب دون تصريح من السائق، وأنظمة رصد لحركة الأطفال والحيوانات الأليفة في المقاعد الخلفية.

ثم ذكر الموقع ضمن قائمته، طراز تويوتا كامري الهجين، بنسخته لعام 2020 الجاري، والتي حصلت على تقييم 8.7/10 من موقع "كار نيوز"، ويتوفر للبيع بسعر 28,430 ألف دولار.

ويتمتع هذا الطراز بأعلى درجات التقييم من منظمة المراقبة على سلامة وأمن الطرق السريعة الأمريكية، IIHS، لما يتمتع به من أنظمة أمن وسلامة على درجة عالية من الكفائة، تشمل فرامل تلقائية في حالات الطوارئ وكاميرا لرصد محيط السيارة، ونظام ركن أوتوماتيكي.



