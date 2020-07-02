لينكون كونتيننتال سيتوقف إنتاجها لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة لينكون عن نيتها لإيقاف إنتاج كونتيننتال في وقت لاحق من هذا العام، لتتخلى بذلك عن آخر سياراتها السيدان في تشكيلتها، لتوجه تركيزها على تطوير سيارات الاس يو في والكهربائية بالكامل في المستقبل.

أرجعت الشركة سبب ذلك إلى تراجع مبيعات قطاع سيارات السيدان الفاخرة كاملة الحجم، والجدير بالذكر أن الشركة كانت قد أعادت إنتاج السيارة في 2016 بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمان، وفي حين جذب الموديل الكثير من الاهتمام في البداية، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى مبيعات قوية.

بالحديث عن المبيعات، فقد بلغت مبيعات الطراز ذروتها في الولايات المتحدة في 2017 عندما باعت الشركة 12,012 نسخة، لكنها انخفضت إلى 6,586 نسخة فقط في العام الماضي، مع توقعات بانخفاض المبيعات بشكل أكبر في 2020 مع انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

ربما لم يكن قرار لينكون بوقف إنتاج كونتيننتال مفاجئاً، حيث قامت الشركة بوقف إنتاج MKZ أيضاً في وقت سابق من هذا العام، وتعكس هذه الاستراتيجية نهج فورد في أمريكا الشمالية، والتي أوقفت بدورها إنتاج فيوجن وفيستا وتوروس في أمريكا الشمالية، إلا أن قرار لينكون فعال عالمياً.

في الختام، بالعودة إلى مستقبل لينكون، فعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء رسمي بعد، إلا أن الشركة قد تكشف عن كروس أوفر كهربائي بالكامل في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022.