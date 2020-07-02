هل ستحصل لكزس IS على نسخة بمحرك V8؟

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت تويوتا طلباً لتسجيل علامة IS500 التجارية في كل من الولايات المتحدة وكندا في 25 يونيو 2020، لتُعطي بذلك مصداقية للشائعات حول حصول لكزس IS على نسخة بمحرك V8، في حين لا تزال الطلبات معلقة حتى وقت كتابة هذا المقال.

يذكر أن الشائعات تدعي أن IS500 ستستمد قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر سعة 5 لتر بتنفس طبيعي المستخدم في RC-F بقوة 472 حصان، كما ستحصل السيارة على تصميم أكثر عدوانية لمنافسة كلاً من بي ام دبليو M3 ومرسيدس AMG C63، لذا فإن هذا الإصدار ليس خليفة لـ IS-F.

لم تحصل لكزس IS 2021 على تغييرات كبيرة، حيث تستخدم نفس منصة وخيارات المحرك من الموديل السابق، ومع ذلك، فإن أبعاد السيدان المحدثة أصبحت أطول بـ 30 مم وأعرض بـ 30 مم وأقل ارتفاعاً بـ 5 مم، في حين تحتوي على نظام تعليق مجدد، وفي الداخل، توجد شاشة نظام ترفيهي قياسية مقاس 8 بوصة أو 10.3 بوصة بشكل اختياري.

في الختام، في حين أن لكزس IS ستصل إلى الأسواق قبل نهاية العام الجاري، فإن إصدار IS500 لن يصل إلى تشكيلة السيارة حتى 2022، ونظراً لأن طلبات تسجيل العلامة التجارية هذه مخصصة فقط للولايات المتحدة وكندا حتى الآن، فهناك دليل مبكر على أن السيدان القوية لن تتُتاح إلا في أسواق معينة.

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