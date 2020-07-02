شاهد تاريخ السيارة باندا الشهيرة.. صغيرة فيات أصبح عمرها 40 عاما

تحتفل شركة فيات بمرور 40 عاما على طرح طرازها الصغير "باندا" للمرة الأولى بالأسواق، ذلك الطراز التي طرحت منه على مدار هذه السنوات 3 أجيال، وباعت منه ما يزيد على 280 ألف نسخة داخل المملكة المتحدة فقط.

وقام الموقع الرسمي لمجلة "كار" البريطانية، برصد مراحل تطور طراز "باندا" الصغير من فيات، وقال إن بداية ظهوره كان بدافع من رغبة فيات لمنافسة موديلات تتبع الفئة نفسها مثل رينو 4 و سيتروين 2CV.

وقال الموقع البريطاني، إن النسخة الأولى من طراز فيات باندا، ظهرت في عام 1980، وخصص للبيع كموديل لعام 1981، باسم Panda I.

واستمر تواجد هذا الجيل الأول من طراز Panda I، حتى عام 1995، وكان يعمل بمحرك خلفي من فئة 500 و فئة 126.

وذكر موقع المجلة البريطانية أصل تسمية الطراز باسم "باندا"، مشيرا لأنه مستوحى من الآلهة الأغريقية القديمة "إيمباندا" التي عبدت كآلهة للسفر والترحال في دولة الإغريق.

وخلال فترة تواجد الجيل الأول من الطراز، قدمت فيات نسختين منه كانت الأولى بنظام دفع رباعي عام 1983، والثانية عبارة عن نسخة تحديث لمنتصف الجيل "فيس ليفت" عام 1986.

وفي عام 1990، طرحت فيات نسخة خاصة من الطراز باسم Panda Italia 90، احتفالا باستضافة إيطاليا لكأس العالم لكرة القدم عام 1990.

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وذكر موقع مجلة "كار"، أنه على الرغم من وقف تصنيعها رسميا بحلول عام 1991، ظلت سيارة باندا فيات متواجدة ببعض اسواق السيارات حتى عام 2003، قبل عام واحد من طرح الجيل الثاني منها.

ومع بداية عام 2004، طرحت فيات الجيل الثاني من طراز باندا، ونجحت فيات من خلال هذا الجيل في منافسة موديلات مميزة كانت متواجدة بالأسواق تتبع الفئة نفسها، كان ابرزها طراز Daewoo Matiz وطراز Vauxhall Agila وطراز فورد KA.

وكان يتوفر هذا الجيل الجديد من طراز باندا، بأكثر من محرك تختلف السعة فيما بينهم بمقدار يتراوح بين 1.1 لتر و 1.2 لتر و 1.3 لتر، وكانت أوقى نسخة تطرح من هذا الجيل من باندا، تعمل بمحرك ينتج قوة 100 حصان، واستمر تواجد هذا الجيل بالأسواق حتى عام 2012.

أما الجيل الثالث، Panda III، فكانت بداية ظهوره في عام 2012، وهو مستمر بالطرح بالأسواق حتى الوقت الحاضر، ويتوفر بمحركات بسعة 1.2 لتر و 1.3 لتر، مع ناقل سعرة مزود بـ 6 سرعات.

وفيما يخص مستقبل الطراز، قال موقع مجلة "كار"، إن فيات كانت قد طرحت للعرض نسخة كهربائية، قد تكون البديل ذو الطاقة الخضراء من طراز "باندا" للسنوات القادمة، وتم الكشف عنه ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2019 الماضي باسم Centoventi كنسخة تجريبية غير مجهزة للتصنيع حتى الآن، وبمحرك قادر على السير لمسافة تصل لـ 310 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.



