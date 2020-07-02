بالصور.. تاريخ حافل لفئة بيجو GTi

أعتبرت موديلات بيجو الحاملة لشعار Gti ، من أبرز السيارات التي طرحت في تاريخ الصناعة ضمن فئات هاتش باك الرياضية.

ومنذ عام 1983، قدمت بيجو العديد من الموديلات التابعة لهذه الفئة المميزة، كان من ضمنها المتاح للاستخدام المدني، وكان أيضا من ضمنها من شارك في سباقات الرالي بمختلف منافساتها.

وقدم موقع "أوتو كار"، رصدا لتاريخ تطور موديلات بيجو GTI، والتي كان أولها طراز 205 ، الذي طرح في عام 1983، كبديل لطراز 104 في ذلك الوقت.

وقال الموقع أن طراز 205، خصصته بيجو حين طرحه، ليسد الفجوة بين طراز 104 الذي احيل للتقاعد مطلع الثمانينيات، وطراز 305.

وسريعا قررت بيجو طرح النسخة الرياضية 205 GTI، في أبريل عام 1984، وكان ذلك أول ظهور لفئة GTI الميزة من بيجو، بمحرك يعمل بقوة 105 حصان وبسعة 1.6 لتر، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 8.7 ثانية.

وفي عام 1986، طرحت بيجو نسخة حديثة من فئة GTI، بسرعة أكبر، وباسم GTi 1.9، وكانت تعمل هذه النسخة بمحرك ينتج قوة 130 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 7.8 ثانية.

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وبحلول عام 1993، توقفت بيجو عن طرح طراز 205، غير أن فئة GTI استمرت عبر موديلات أخرى، بعد أن نجحت بيجو في بيع 5.2 مليون نسخة من طراز 205.

وذكر "أوتو كار"، أنه من بعد عام 1993، ظهرت موديلات تحمل شعار GTI من بيجو كان أبرزها كل من ، وطراز 306 GTI.





وفي عام 1996، طرحت بيجو طراز 306 GTI-6، كان أفضل طراز يطرح خلفا لطراز 205، وعمل 306 GTI-6، بمحرك ينتج قوة 167 حصان بسعة 2.0 لتر، وصنعت منه بيجو 500 نسخة فقط.

وبحلول عام 1998، أعلنت بيجو عن موديلات جديدة تحمل شعار GTI، هي موديل 206 GTI و 207 GTI، لمنافسة موديلات من شركات منافسة مثل طراز Renaultsport Clios من ماركة رينو الفرنسية، وموديل Vauxhall Corsa VXRs.

وتغيبت موديلات بيجو GTI عن الأسواق، حتى حلول الذكرى الثلاثون على طرح طراز 205GTI، في عام 2014، حين طرحت بيجو نسخة خاصة تخلد بها ذكرى طرح الطراز بعد 3 عقود، باسم 208 GTI، والذي شارك في مهرجان جود وود للسرعة في صيف العام نفسه، بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 205 حصان.

وفيما يخص مستقبل فئة GTI، حتى الآن تدرس بيجو طرح جيل جديد من طراز 208 GTI، بمحرك كهربائي خلال السنوات القليلة القادمة، يحمل اسم e-208، ويعمل بمحرك بسعة 1.2 لتر.