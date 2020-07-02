كل ما تريد معرفته عن الجيل الرابع من سيارة كيا كرنفال

شخصية متطورة ومظهر معاصر حديث لسيارة الفان الصغيرة من كيا

انطلاق المبيعات في الربع الثالث من 2020

أول صور سيارة كيا “الكبيرة متعددة الأغراض” للتعريف بالتصميم قوي الحضور المستوحى من أسلوب سيارات الدفع الرباعي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “كيا موتورز” عن أولى صور سيارة كيا كرنفال الجديدة، الجيل الرابع من سيارة الفان الصغيرة المميزة، وتم الكشف عن سيارة كيا كرنفال الجديدة، التي ستتوفر في عدة بلدان باسم كيا سيدونا، بمواصفاتها في السوق الكورية، وتم تصميمها لتلائم العائلات الشابة، حيث تجمع بطريقة مميزة بين الابتكار والمرونة والأناقة.

ويشكل الإصدارالجديد، الذي يتم تقديمه كسيارة “كبيرة متعددة الأغراض”، تطوراً كبيراً في تصميم سيارة كرنفال، فالجيل الرابع من هذه السيارة قائم على إرث الإصدارات السابقة مع طابع أكثر ثباتاً وترقية مظهرها الذي يعتمد السمات التصميمية الشاملة لهوية سيارات كيا البصرية. وتتوافق السيارة الجديدة مع التفاصيل المستقبلية والعناصر التصميمية المستوحاة من سيارات الدفع الرباعي، لتضيف حضوراً أقوى وأكثر أناقة لقطاع السيارات متعددة الأغراض (MPV) متوسطة الحجم.

شخصية مطوّرة

تتميز كرنفال الجديدة بأجزاء أمامية معلقة أقصر، مع تحريك الدعامة الأمامية إلى الخلف للحصول على طول أكبر لغطاء المحرك، كما تساهم قاعدة العجلات الأطول في تأمين مساحة أكبر داخل المقصورة، ومنح السيارة مظهراً عاماً أطول وأكثر رياضية. النتيجة هي مظهر جانبي يكشف عن شخصية أكثر ديناميكية لسيارة كرنفال.

ويظهر ذلك بوضوح من خلال الخط المميز، البسيط والبارز في الوقت نفسه، الممتد على طول السيارة، والذي يصل بين المصابيح الأمامية والخلفية، وأسفل هذا الخط تتميز سيارة كرنفال بطابع مهيمن يوحي بكبر حجم هيكلها الخارجي، بما في ذلك أقواس العجلات العريضة والخطوط الحادة في مختلف أنحاء الهيكل، ما يمنحها مظهراً أكثر نحتاً.

كما تحتوي السيارة الجديدة على تصميم “جزيرة السقف”، حيث تحمل الدعامات الأمامية والوسطى الأمامية السقف الذي يحمل لون الهيكل. ومن الجوانب، من أكثر ميزات السيارة الجديدة الفريدة التصميم المبهر للدعامة الوسطى الخلفية، المستوحى من سيارة سورينتو الجديدة. أما زعنفة الكروم، التي تلتف حول النوافذ الخلفية المدببة وتمتد نحو مؤخرة السيارة، فتم تزيينها بنقوش ألماسية تتكرر كذلك داخل السيارة.

واجهة أكثر ثقة تلائم المستقبل

تحتوي سيارة كرنفال واجهة “وجه النمر” التي تمتد على عرض المركبة، هذه الواجهة المستقبلية المفعمة بالثقة تندمج بسلاسة مع المصابيح الأمامية وشبك “أنف النمر” الأمامي المعروف من كيا. كما عبر مصممو كيا عن هذه “البنية السيمفونية” عبر تصميم مقدمة تحتوي عدة ميزات تقنية مفصلة، لإنشاء حس بالتناغم والطاقة في الهيكل، فالشبك والمصابيح الأمامية محدّدة بتفاصيل عالية التقنية والإتقان، مثل تشطيبة الكروم فوق الشبك الأمامي، والتي تمنحه خطاً مميزاً يحيط بواجهة السيارة، فيما ترافق حواف الشبك العلوي الثابتة انحناءات تمتد إلى غطاء المحرك، لتضمن مظهراً أقوى حضوراً عند مراقبة السيارة من الأمام.

وتشكل مصابيح سيارة كرنفال الأمامية وأضواء الإشارة النهارية بمصابيح LED مجتمعة تشكيلة أضواء فريدة، وتأتي مصابيح الضوء العالي مدمجة في زاوية شبك أنف النمر، فيما تتموضع مصابيح الضوء المنخفض منفصلة على الحافة الخارجية لمقدمة السيارة. وما بينهما، تلتف أضواء الإشارة النهارية حول غمّازات سيارة كرنفال، ثم تمتد للأسفل، وتندمج في إطار الكروم السفلي للشبك الأمامي.

وفي الأسفل، تتوافق المصدات المنحوتة ومنافذ الهواء مع التشطيبات المعدنية والمصد السفلي الأسود، ما يمنح سيارة كرنفال مظهراً يتسم بالثبات، مستلهماً من سيارات الدفع الرباعي.

ملامح سيارات الدفع الرباعي في الأجزاء الخلفية

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الأجزاء الخلفية من كرنفال الجديدة مزودة بتصميم عريض جديد مميز، يستخدم الخطوط ذات العرض الكامل للتأكيد على إحساس الثبات في السيارة.

وتتضمن هذه الخطوط المصابيح المركبة الرشيقة التي تماثل تفاصيل مصابيح الإشارة النهارية في مقدمة السيارة، وتندمج مع الأضواء الممتدة على العرض الكامل. ويتصل قضيب الإضاءة بصرياً بخط حاد ومنحوت يمتد إلى الأسفل ويحيط بالمساحة الخاصة بلوحة السيارة.

وأعلى قضيب الإضاءة يمتد خط الكروم الذي يبدأ من قاعدة الدعامة الوسطى الخلفية ويحيط بقاعدة الزجاج الخلفي. وأسفل قضيب الإضاءة، تمتد الخطوط المتمايزة ضمن البوابة الخلفية لترفع مركز الجاذبية في مؤخرة السيارة.

ولتحقيق المزيد من التحسينات على التصميم المستوحى من سيارات الدفع الرباعي، سيارة كرنفال مزودة بألواح معدنية سفلية واقية من الانزلاق، لتنهض بالسيارة أكثر وتمنحها مظهراً أكثر ثباتاً.

المزيد من تفاصيل سيارة كرنفال قريباً

من المخطط أن تتوفر سيارة كيا كرنفال الجديدة للبيع في كوريا، السوق المحلية لشركة كيا، في وقت لاحق من الربع الثالث من عام 2020، لتتبعها المبيعات العالمية في العديد من أسواق كيا العالمية بعد ذلك، وسيتم الكشف عن المزيد من تفاصيل السيارة قريباً.