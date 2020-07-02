بدء التشغيل الفعلي لمشروع حافلات الرياض قريباً

الخليج ٣٦٥ نت- أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي”سابتكو” أنها استلمت من شركة “المواصلات العامة” إشعاراً بموعد بدء التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض، وذلك في بيان خاص بها على موقع تداول الإلكتروني.

وكشفت سابتكو في البيان أن موعد بدء التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات في الرياض، سيكون في الربع الرابع من العام الحالي 2020.

وفيما يخص التكاليف، فقد بيّنت الشـركة أنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حالياً، إذ يتم أولاً التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة لدراسة خطط العمل اللازمة وبموجبها سيتم تحديد هذه التكاليف والإعلان عنها.