تخفيضات تصل إلى 5 آلاف جنيه على شيري أريزو 5

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات "شيري" خاصة بشهر يوليو.

شهدت القائمة تخفيضات على أسعار السيارة شيري أريزو المجمعة محلياً، والتي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات.

تتراوح التخفيضات الجديدة مابين 4

آلاف جنيه، إلى 5 آلاف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الخاصة بشهر يوليو، أصبح سعر الفئة الأولى القياسية المزودة بناقل حركة يدوي "فرش قماش" 166000 جنيه، بدلًا من 171000 جنيه، بمقدار تخفيض 5 آلاف جنيه.

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انخفض سعر الفئة الثانية مانيوال "فرش جلد" إلى 167900 جنيه مقارنة بـ172900 جنيه، بمقدار تخفيض 5 آلاف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الثالثة "أوتوماتيك" بعد التخفيض 189900 جنيه، بدلًا من 194 جنيه، بخصم بلغ 4100 جنيه.

كما شهدت أسعار أعلى فئة من السيارة تخفيضاً بلغ 4 آلاف جنيه، ليصبح 201900 جنيه، بعد أن كان السعر الرسمي في يونيو الماضي 205900 جنيه.