"تيجو 3" تفتتح تخفيضات "يوليو".. تعرف على الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، تخفيضات على أسعار السيارة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تيجو 3، موديل 2020.

ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ"شيري"، فإن أسعار شيري تيجو 3، تراجعت بمقدار 3 آلاف جنيه، بدايةً من اليوم الأول من يوليو.

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أصبح سعر السيارة التي تتوافر في السوق المحلية بفئة واحدة

من التجهيزات بعد الخصم 236 ألف جنيه، بدلاً من 239 ألف جنيه.

تعتمد "تيجو 3" المجمعة محلياً على محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر وينتج قوة 126 حصان ويعمل بنظام الجر الأمامي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي.