الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أوقات العمل الجديدة في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة.
وتأتي أوقات العمل الجديدة كما يلي:
سيبدأ العمل من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساء يوم السبت، في محطات: الرياض1، الرياض2، مكة المكرمة،المدينة المنورة، جدة 1، جدة 2، الدمام، الهفوف، أبها، الطائف، تبوك، حائل، القصيم، الخرج، جيزان، نجران، ينبع، حفر الباطن.
وسيبدأ العمل من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحاً إلى 2 ظهراً يوم السبت، في محطات: الجوف، بيشة، المجمعة، الباحة، محايل عسير، عرعر، القريات، وادي الدواسر، الخفجي، الخرمة، الرس.
وشددّت الإدارة على جميع مراجعيها بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، كارتداء الكمامات الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات المتوفرة بجميع مرافق المحطات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد العمل الجديدة بمحطات فحص السيارات بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.