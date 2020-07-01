تعرف على مواعيد العمل الجديدة بمحطات فحص السيارات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أوقات العمل الجديدة في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة.

وتأتي أوقات العمل الجديدة كما يلي:

سيبدأ العمل من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساء يوم السبت، في محطات: الرياض1، الرياض2، مكة المكرمة،المدينة المنورة، جدة 1، جدة 2، الدمام، الهفوف، أبها، الطائف، تبوك، حائل، القصيم، الخرج، جيزان، نجران، ينبع، حفر الباطن.

وسيبدأ العمل من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحاً إلى 2 ظهراً يوم السبت، في محطات: الجوف، بيشة، المجمعة، الباحة، محايل عسير، عرعر، القريات، وادي الدواسر، الخفجي، الخرمة، الرس.

Advertisements

وشددّت الإدارة على جميع مراجعيها بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، كارتداء الكمامات الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات المتوفرة بجميع مرافق المحطات.