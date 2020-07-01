تتضمن صالة عرض افتراضية وصيانة منزلية.. "نيسان" تطلق مجموعة خدمات جديدة

كتب: باسل الحلواني

قامت شركة نيسان في استجابة للتحديات الكبيرة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، بإطلاق خدمات جديدة من أجل الارتقاء بتجارب العملاء، حيث يمكنهم الآن إجراء كافة الخدمات وطرح الأسئلة وعمل الحجوزات المتعلقة بزيارة الموزع المعتمد عن طريق الانترنت بينما هم في سلام وآمان بمنازلهم.

تتضمن الخدمات الجديدة صالة عرض افتراضية متكاملة تسمح للعملاء القيام بجولة 360 درجة عبر الانترنت في صالات العرض للتعرف على السيارات، ويوجد أيضاً خيارات متعددة للشراء، هذا بجانب خاصية طلب إعادة الاتصال بالعميل.

جمعت شركة نيسان خدماتها الرقمية والخدمات التي تجرى عن بُعد تحت مظلة جديدة باسم [email protected] في مواقعها الالكترونية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب إفريقيا وتركيا والهند.

وبالنسبة للعملاء الذين يفضلون التجربة الفعلية لسيارات نيسان، فيمكنهم طلب تجربة

قيادة السيارة Qashqaiالمنزلية، حيث تقوم الشركة بتوصيل السيارة لمنزل العميل وإرجاعها مرة أخرى. ويمكن للعملاء الحاليين لشركة نيسان إجراء الصيانة سياراتهم في المنازل كذلك.

قال غيوم كارتييه، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند في شركة نيسان، "توفر الخدمات الرقمية الجديدة إمكانيات هائلة لتطوير عملية شراء السيارات والحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالسيارات".

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أضاف كارتييه، "قمنا في نيسان بالاستماع للعملاء خلال تلك المرحلة التي تتسم بالعديد من التحديات، وطورنا مجموعة من المميزات والخدمات عبر الانترنت للسماح للعملاء باختيار السيارات والمقارنة ما بين سيارة وأخرى، وحتى إتمام عملية شراء السيارات بينما يكون العملاء في سلام وآمان تام في منازلهم".

تتضمن خدمات[email protected] في مواقع نيسان الالكترونية قسم مخصص بكيفية الحفاظ على صحة وسلامة العملاء والوقاية من وباء كوفيد-19. ويحتوي هذا القسم على أنشطة عائلية تتسم بالمرح والتي يمكن القيام بها أثناء فترة الحظر، والعديد من النصائح للحفاظ على الصحة، وتحديثات حول إسهامات نيسان في مكافحة انتشار الفيروس تحت اسم " مستجدات COVID-19 ".

قال جوني بافيا، نائب رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند في نيسان، "أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى حدوث تأثير عميق على الأنشطة التجارية وعلى حياة الناس بوجه عام. ونحن نعمل على التأقلم مع ظروف "جديدة واستثنائية" من خلال توفير الخدمات المطلوبة من أجل شراء سيارة وتقديم كل الخدمات المتعلقة بالسيارات، والتي تتسم بالأمان والمرونة والسهولة حيث تقام في المنازل أو في مكان عمل العملاء، والهدف من كل تلك التحديثات هو تقديم المزيد من السهولة للعملاء.

تتضمن خدمات [email protected]: "صالة عرض افتراضية، إجراء الصيانة للسيارات في المنازل، تجربة قيادة Qashqai المنزلية، عمل الحجوزات عبر الانترنت، تحديثات حول كوفيد-19".