تعرف على رسوم تجديد رخصة القيادة بعد تطبيق الضريبة الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول الأسعار الجديدة لتجديد رخصة القيادة بعد فرض الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
وأجابت إدارة المرور على هذا الاستفسار، قائلة: “إن رسوم تجديد رخصة القيادة هي 40 ريالاً فقط للسنة الواحدة”.
يُذكر أن اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 هو اليوم الأول لتطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة، والتي ارتفعت من 5% إلى 15%.
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