أفضل 5 سيارات دفع رباعي خلال 2020.. ديفندر في الصدارة

كان لموديلات الدفع الرباع 4X4 حضورا قويا في 2020، وفقا للسيارات التي طرحت من هذه الفئة منذ بداية العام والتي جمع موقع "أوتو كار" أبرز 5 موديلات منها.

وجمع الموقع الموديلات الخمس الأفضل من فئة الدفع الرباعي و التي طرحت بداية من 2020 وحتى الآن، وجاء في المركز الأول طراز لاند روفر ديفندر، الذي طرح بمحرق قوي ذو 4 اسطوانات، وتتوفر منه نسخ بمحرك ذو 6 اسطوانات.

وقال "أوتو كار" أن نسخة 2020 من ديفندر تتوفر بـ 6 فئات تختلف في الإمكانيات والأسعار، حيث تأتي الفئة الافتتاحية منه باسم ديفندر 110 بسعر 50,925 ألف دولار، وأعلى فئة منه تتوفر باسم ديفندر 110 X، بسعر 82.635 ألف دولار.

وفي المركز الثاني جاء طراز جييب رانجلر 2020، الذي طرح بأكثر من فئة أيضا، ويتوفر بمحرك بسعة 3.6 لتر من فئة V6 وينتج قوة 285 حصان، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.

وقال الموقع أن الفئة الافتتاحية من طراز رانلجر تأتي باسم "رانجلر سبورت"، بسعر يبدأ من 29,790 ألف دولار، والفئة الأعلى من الطراز تتوفر باسم "رانجلر روبيكون" بسعر يبدأ من 39,790 ألف دولار.

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وفي المركز الثالث، جاء ضمن قائمة أفضل موديلات الدفع الرباعي لعام 2020، طراز تويوتا لاند كرورز، الذي تيوفر بالأسواق بفئتين فقط، الافتتاحية تأتي بسعر 86,640 ألف دولار، والفئة الأعلى منه تتوفر باسم Heritage Edition بسعر 88,970 ألف دولار.

ويعمل الطراز بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 381 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

وفي المركز الرابع جاء طراز مرسيدس Mercedes-Benz G-Class، الذي يتوفر بفئة وحيدة هي G550، بسعر يبدأ من 128,645 ألف دولار، ويعمل هذا الطراز بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 ينتج قوة 416 حصان.

وفي المركز الخامس بختام القائمة، ذكر "أوتو كار"، شاحنة فورد Ford Ranger Raptor، والتي تتوفر بمحرك تربو ديزل بسعة 2.0 لتر ذو 4 اسطوانات، وطرحت للأسواق بسعر 44,500 ألف دولار.



