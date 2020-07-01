بالصور.. حكايات الإلهام في تاريخ مصمم سيارات "سيتروين"

تولى "بيير لوكليرك" منصبه رئيسا لقسم تصميمات السيارات بشركة سيتروين الفرنسية منذ 18 شهرا، ليدعم مسيرته الحافلة في هذا المجال والتي تمتد لـ20 عاما، بإنجاز جديد يضاف له.

وتحدث موقع "أوتو كار"، في تقرير مميز، عن السيارات التي أثرت في مراحل تطور "لوكليرك" كأحد أكبر مصممي السيارات في العالم، والتي كانت أيضا بمثابة مصدر إلهام للمصمم البليجيكي ومن أسباب شغفه للعمل بهذا المجال.

وذكر الموقع أن "لوكليرك" بالرغم من كونه بليجيكي، فإن لسيارات سيتروين الفرنسية، مكانة خاصة في حياته منذ الصغر، فكانت أولى السيارات التي أثرت في مخيلته كمصمم، هي طراز Citroen Dyane، التي كانت لوالدته، والتي طرحت في فترة السبعينيات، بمحرك ثنائي الاسطوانات، وأستوحى " لوكليرك" من هذا الطراز سهولة الوصول للعديد من الأماكن التي يصعب على السيارات كبيرة الحجوم الوصول إليها في القرى الصغيرة.

بعد ذلك تحدث "لوكليرك" عن طراز سيتروين 2CV، الذي كان من السيارات التي اقتنتها أسرته أيضا في حقبة السبعينيات، وأستوحى من هذه السيارة، رائحة مقاعدها العطرة دائما من الداخل، وألوانها الزاهية وتصميمها البسيط.

ومن بعدها، تحدث المصمم البليجيكي عن طراز آخر من سيتروين كان له تأثير كبير على موهبته كمصمم، وهو طراز سيتروين Citroen CX، والذي كان السيارة الخاصة بوالده في حقبة الثمانينيات، وأستلهم من هذه السيارة، الرحابة والراحة الداخلية التي يجب أن تتوفر في السيارة كبيرة الحجم، وتعلم "لوكليرك" كيف يصمم سيارة تقدم هذه العوام المميزة للعائلات.

Advertisements

وضمن موديلات سيتروين أيضا التي كان لها تأثيرا في حياة "لوكليرك"، كل من موديل سيتروين DS، الذي كان يقتنيه جده، والذي استلهم منه التصميم الخارجي الفريد في نوعه، وأيضا طراز سيتروين GS، الذي ذكر أنه كان آخر سيارة يقتنيها جده وجدته وكان هذا أيضا آخر طراز يعتبره لوكليرك مميزا وتطرحه شركة سيتروين فيما بين حقبة الثمانينات وحتى أوائل عام 2000.

وبخلاف موديلات سيتروين، كان لماركات أخرى تأثيرا إيجابي على المصمم البليجيكي، من ضمنها طراز ألفا روميو 33، والتي كانت أول سيارة يقتنيها لوكليرك نفسه في فترة المراهقة، وهي أول طراز يتعرف من خلاله على روعة التصميمات الإيطالية.

وعن تجربته مع السيارات الألمانية الصنع، قال لوكليرك لموقع "أوتو كار"، أن أكثر السيارات التي أثرت به كانت من شركة بي إم دبليو، وهي كل من طراز X5، وطراز X6 من فئات SUV، وأيضا طراز Z3 ذو الطابع الرياضي.



