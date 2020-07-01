“إينيوس جرينادير” SUV الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت شركة “إينيوس” البريطانية الستار عن “جرينادير”، وهي SUV جديدة للطرق الوعرة بتصميم مستوحى بشكل واضح من لاندروفر ديفندر الأصلية.

ولا تنكر الشركة مصدر إلهامها، بل صرح مؤسس الشركة، جيم راتكليف، أن قرار تطوير “جرينادير” بدأ بعد إيقاف لاندروفر لموديل ديفندر الأصلي، ما أشعل حماسه لتطوير موديل جديد مستوحى من السيارة الأسطورية.. مع العلم أن “إينيوس” هي واحدة من أكبر شركات المواد الكيماوية بالعالم بدون خبرة مسبقة في تصنيع السيارات.

من ملامح التصميم المستوحاة من ديفندر هي الشكل الصندوقي والمصابيح الأمامية والخلفية الدائرية والإطار الاحتياطي بالخلف والمصد الأسود البارز في الأمام.

وستقترض “جرينادير” عدد من مكوناتها من بي إم دبليو؛ أهمهم محرك 6 سلندر تيربو 3.0 لتر وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، وإن أكدت الشركة على إجراء بعض التحديثات عليهم.

من المتوقع طرح “إينيوس جرينادير” الجديدة في 2021 بأسعار أمريكية تبدأ من 30,000 دولار، ما يعادل 112,500 ريال قبل الجمارك والضرائب.

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