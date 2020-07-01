بالصور.. شاهد السيارات ذات "النسخة الواحدة" في التاريخ

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح مجموعة مميزة من الموديلات، كانت الوحيدة من نوعها، عرفت باسم one-off، لكونها النسخة الوحيدة التي طرحتها ماركتها المصنعة لها، ما يجعلها من أندر السيارات على الإطلاق.

وقام موقع مجلة "أوتو كار"، برصد أبرز السيارات التي طرحت بنسخة وحيدة فقط، عبر تاريخ صناعة السيارات.

وكانت بداية ظهور هذه الموديلات، في حقبة الستينيات، حين قدمت شركة بيجو الفرنسية أول سيارة بنسخة وحيدة عام 1966، وهي طراز 404، بمحرك ينتج قوة 69 حصان.

وفي فترة السبعينيات، كان أبرز طراز يطرح بنسخة وحيدة هو طراز 130 Familiare من ماركة فيات الإيطالية، والذي طرح بمحرك ذو 6 اسطوانات بسعة 3.2 لتر، وينتج قوة 165 حصان.

وخلال حقبة الثمانينيات، طرحت العديد من السيارات المميزة، بنخسة وحيدة فقط، كان أبرزها طراز بورش 928-4، الذي طرح في عام 1984، ويعتبر من أبرز مقتنيات متحف بورش بمدينة شتوتجارت الألمانية.

ومع بداية التسعينيات، شهدت صناعة السيارات طرح عدد من الموديلات ذات النسخة الوحيدة بتصميمات من المستقبل، كان أبرزها طراز C1000 من ماركة Lotec الذي طرح في عام 1991، بمحرك مرسيدس من فئة v8 بسعة 5.6 لتر، وينتج قوة 1000 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 268 ميل في الساعة.

وخلال أوائل الألفية الجديدة، طرحة ماركة Maybach الفاخرة، طراز Exelero بنسخة وحيدة عام 2005، وكان ابرز ما يميزه، إطارته المخصصة للاستخدام في سرعات فائقة من صنع ماركة صناعة الإطارات الألمانية Fulda.

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وفي عام 2008، شاركت فيراري للمرة الاولى في عملية طرح سيارة بنسخة وحيدة، بكشفها عن طراز SP1، وصنع خصيصا هذا الطراز لجامع السيارات الياباني Junichiro Hiramatsu.

واستمرت فيراري في سياستها لطرح سيارات فريدة في نوعها، بطرحها لموديل جديد بنسخة وحيدة عام 2011، باسم Superamerica 45.

وفي عام 2012، طرحت شركة مكلارين البريطانية، سيارة من نفس النوع ونفس المواصفات، بنسخة وحيدة فقط باسم X-1، وقد صنعت بهيكل خارجي من خامة الكاربون فايبر بالكامل.

ومن أبرز السيارات ذات النسخة الواحدة التي طرحت عبر تاريخ الصناعة، طراز لامبورجيني Egoista الذي طرحته الشركة الإيطالية في عام 2013، بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر وينتج قوة 592 حصان.

وفي عام 2017، طرحت شركة رولز رويس البريطانية، طراز ذو نسخة وحيدة، باسم Sweptail لأحد عملاء الشركة البريطانية الذي لم يعلن عن هويته حتى الآن، والذي اشتراه مقابل ملايين الدولارات، وطرحت رولز رويس هذا الطراز بمحرك V12 بسعة 6.75 حصان.

واختتم الموقع القائمة بأحدث وأبرز سيارة طرحت بنسخة وحيدة في تاريخ الصناعة، السيارة التي عرفت بأنها أغلى سيارة على وجه الأرض حاليا، طراز بوجاتي La Voiture Noire الذي طرح في عام 2019، بتكلفة 12 مليون جنيه إسترليني.



