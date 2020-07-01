لامبورجيني تكشف عن يخت فاخر بقوة 4000 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – لامبورجيني ليست أول شركة سيارات تتعاون مع مصنعي اليخوت لطرح يخت فاخر مستوحى من سياراتها، حيث أعلنت لكزس عن يخت رياضي في 2018 وقامت هوندا بخطوة مماثلة العام الماضي مع تقديم قارب سريع مستوحى من سيارة NSX، والآن كشفت لامبورجيني عن يخت “تيكنومار فور لامبورجيني 63” بالتعاون مع مجموعة البحر الإيطالي.

اليخت مستوحى من تصميم لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2020، وهي أول سوبركار هجينة للعلامة الإيطالية، مع تزويد اليخت بمحركين V12 بقوة 2000 حصان لكل محرك، أي قوة إجمالية 4000 حصان!

اليخت مصنوع بالكامل من ألياف الكربون مثل سيارات لامبورجيني، ما يعني خفض الوزن لـ 24 طن فقط، ما يجعله من أخف اليخوت بالعالم.

وستبني لامبورجيني 63 نسخة فقط من اليخت مع بدء طرحه في الأسواق في أوائل 2021.

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