فولكس فاجن تيجوان 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فولكس فاجن عن تيجوان 2021، والتي حصلت على تحديثات للتصميم والتقنيات بجوار عدة نسخ جديدة.
تيجوان فيس ليفت حصلت على شبك أمامي جديد كلياً مع مصابيح أمامية مختلفة مشابهة لمصابيح جولف ومصد أمامي أكثر رشاقة وفتحات هواء أكثر بروزاً، مع مصابيح خلفية جديدة كذلك وتصاميم مختلفة للجنوط ومصد خلفي محدث.
وتستمر التحديثات المحدودة في الداخلية، مع مقود جديد ونظام معلومات ترفيهية جديد بنظام تحكم صوتي طبيعي ولوحة عدادات رقمية 8 أو 10.25 إنش مع توفر نظام سمعي فاخر 480 وات من طراز Fender.
من ناحية السلامة، حصلت تيجوان 2021 على نظام جديد للتحكم في التوجيه والتسارع والكبح بشكل أوتوماتيكي في سرعات تصل إلى 209 كم\س.
وبالنسبة للمحركات فتشمل محرك 4 سلندر 2.0 لتر تيربو بقوة 187 حصان وعزم 300 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي اختياري، كما ستحصل السيارة على نسخة هجينة جديدة بالقابس بقوة إجمالية 245 حصان ونسخة “آر” عالية الأداء بقوة 320 حصان.
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